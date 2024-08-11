В Ярославле и Костроме пройдут концерты Башмета и Абдразакова

13 и 14 августа в Ярославле и Костроме состоятся концерты, на которых выступят Ильдар Абдразаков и Всероссийский юношеский симфонический оркестр под управлением Юрия Башмета. Программы включают произведения русских классиков и народные песни, сообщает «Российская газета».





В рамках этих мероприятий прозвучат произведения Глинки, Чайковского, Римского-Корсакова, Рахманинова, а также популярные русские народные песни, такие как «Степь да степь кругом...» и «Очи чёрные». Вход на оба концерта будет свободным, однако для зрителей в Ярославле потребуется заранее получить билеты в кассах КЗЦ «Миллениум».





Оркестр был создан в 2012 году на базе всероссийского конкурса, и за свою историю коллектив выступал на крупнейших мировых сценах, а также участвовал в значимых мероприятиях, таких как церемония закрытия Олимпийских Игр в Сочи и открытие чемпионата мира по футболу в России.









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