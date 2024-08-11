В «Зарядье» пройдет театральная неделя на форуме-фестивале «Москва 2030»

11.08.2024
В парке «Зарядье» пройдет театральная неделя в рамках форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030». Зрители увидят 15 постановок московских театров, а также смогут посетить концерты, лекции и мастер-классы, сообщает «Вечерняя Москва».
Среди артистов, которые примут участие в фестивале, будут Ирина Климова, Валерий Яременко, Андрей Межулис и другие известные исполнители. В концертной программе прозвучат популярные песни, такие как «Эти слова о тебе, Москва», «Я иду, шагаю по Москве», и «Опять от меня сбежала последняя электричка».
Кроме театральных представлений, посетители фестиваля смогут участвовать в лекциях и мастер-классах, посвященных культурному развитию Москвы. В рамках фестиваля также запланированы открытые обсуждения, на которых участники смогут обменяться мнениями о будущем столицы.
На территории «Территории будущего. Москва 2030» в парке «Музеон», общей площадью 60 тысяч квадратных метров, будет представлено множество интерактивных площадок, отражающих основные принципы программы «Мой район».
Фото: скриншот Youtube