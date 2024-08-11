В московских библиотеках увеличилось число досуговых мероприятий

В Москве библиотеки постепенно превращаются в многофункциональные пространства, где читатели могут не только брать книги, но и участвовать в разнообразных культурно-массовых мероприятиях. Количество таких мероприятий в столичных библиотеках увеличилось в 1,5 раза, сообщает «Российская газета».





Алексей Фурсин, руководитель департамента культуры Москвы, отметил, что с учетом современных тенденций библиотечные учреждения перестают ограничиваться только выдачей книг. Теперь в большинстве из них есть коворкинги, доступ к Wi-Fi, а также интеллектуальные программы.





Как показали исследования, более двух третей столичных библиотек увеличили число проводимых мероприятий, что положительно сказалось на посещаемости: за последние годы она выросла на 30%.





В 2024 году в московских библиотеках было проведено свыше 60 тысяч культурных мероприятий. В первом квартале этого года библиотеки посетили более 7,5 миллиона человек, из которых 2,8 миллиона пришли лично, а 4,5 миллиона воспользовались онлайн-услугами.





Куратор социально-культурных проектов Мария Привалова отметила, что с течением времени роль библиотеки как «ресурса саморазвития и интересной жизни» не изменяется, при этом задачи у современных столичных библиотек могут быть разными. «Сегодня библиотеки порождают большое количество собственных культурных артефактов. Это выставки, фестивали, подкасты, онлайн-лектории и много чего еще. Безусловно, библиотеки могут сейчас придумывать новые разные цифровые продукты. И в этом смысле оцифровка фондов — это не путь к тому, чтобы уничтожить бумажные фонды, а путь к тому, чтобы по-другому и удобнее дать доступ к фондам», — сказала она.









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