В Суздале поставили фолк-оперу к 1000-летию города

11.08.2024
В Суздальском кремле прошла фолк-опера «Это Суздаль», посвященная тысячелетию города, передает ТАСС.
В постановке участвовали известные артисты российской эстрады, такие как Тина Кузнецова, Дима Билан и Mia Boyka, а также Молодежный оркестр национальных инструментов «Терема» и Московский оркестр современной музыки OpensoundOrchestra.
Режиссер-постановщик Екатерина Резвова отметила, что основная идея шоу заключается в отображении Суздаля как города, существующего одновременно в прошлом, настоящем и будущем. В представлении использовались как традиционные русские песни, так и современные интерпретации, исполняемые молодыми артистами.
Подготовка к постановке заняла более двух месяцев, а сценографию создал белорусско-российский художник Зиновий Марголин. Центральным элементом сценографии стал современный иконостас, символизирующий связь прошлого и настоящего.
Фото: Pixabay.com