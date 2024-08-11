Правительство предложило объявить 2027 год юбилейным для маршрута «Золотое кольцо»

Правительство России выступило с инициативой провести в 2027 году юбилейные мероприятия в честь 60-летия популярного туристического маршрута «Золотое кольцо». Планируется аккредитация маршрута по стандартам национальных туристических путей, а также разработка мероприятий при участии различных федеральных ведомств, сообщает ТАСС.





Валерий Сидоренко, первый заместитель руководителя Аппарата правительства, отметил, что к подготовке празднования будут привлечены регионы, Минэкономразвития, ВЭБ.РФ, АНО «Нацприоритеты» и другие заинтересованные стороны.





Также «Золотое кольцо» получит аккредитацию по стандартам национального туристического маршрута в соответствии со всеми принятыми нормативными документами. Этот вопрос будет проработан при участии Минэкономразвития уже в этом году.





Заместитель министра экономического развития Дмитрий Вахруков подчеркнул, что данный проект должен стать примером полицентричного развития и совместных усилий регионов.

В рамках этой инициативы планируется привлечь туроператоров, бизнес и федеральные ведомства для успешной реализации проекта.









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