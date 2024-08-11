Okko предоставляет доступ к детским мультсериалам с YouTube

Онлайн-кинотеатр Okko расширил доступ к детскому контенту, включив в библиотеку мультсериалы, завоевавшие популярность на YouTube, сообщает «Культуромания».





В число доступных проектов вошли «Смешарики», «Простоквашино», «Три кота», «Малышарики», «Деревяшки», «Маша и медведь», «Приключения Ам Няма», «Лео и Тиг», «Ми-ми-мишки» и другие.





По словам менеджера детского направления Okko Ильи Круглого, компания стремится предоставить маленьким зрителям возможность быть рядом с любимыми персонажами, что стало основной причиной открытия доступа к данному контенту.





После регистрации на платформе пользователи получают возможность без ограничений смотреть популярные мультсериалы, ранее доступные только на YouTube.









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