Группа «КняZz» исполнила хиты «Короля и Шута» на концерте в честь Михаила Горшенева

Среди участников — московский театр «Яркие люди», санкт-петербургская группа «Джамп энерджи», театр ...
Концерт завершился исполнением песен «Ели мясо мужики» и «Проклятый старый дом».
Это вдвое превышает численность населения самого города.
В программе концерта зрителям были представлены такие танцевальные номера, как «Ярмарка», «Нанайский...
Все средства, вырученные от мероприятия, будут переданы в фонд «Бренды и собаки».
Среди участников — московский театр «Яркие люди», санкт-петербургская группа «Джамп энерджи», театр ...
Концерт завершился исполнением песен «Ели мясо мужики» и «Проклятый старый дом».
Это вдвое превышает численность населения самого города.
В программе концерта зрителям были представлены такие танцевальные номера, как «Ярмарка», «Нанайский...
Все средства, вырученные от мероприятия, будут переданы в фонд «Бренды и собаки».
Произведение стало лидером торгов.
В конкурсе приняли участие 294 человека из 12 стран, и в финал вышли 10 начинающих кинематографистов...
В ходе работ удалось обнаружить шесть миллионов артефактов, что является мировым рекордом.
Мндоянц получил международное признание, став лауреатом V Международного конкурса пианистов имени Ва...
Cценарий картины разрабатывается уже полгода.
В экспозиции представлены 170 экспонатов, собранных из 14 музеев по всему миру.
В конкурсе короткометражных работ показали «Гимн чуме». В титрах этого фильма в качестве стран-произ...
Фестиваль носит благотворительный характер, его основная цель — оказание поддержки соотечественникам...
Президент Беларуси пожелал актеру крепкого здоровья, счастья и долгих лет жизни.
Музей поделился информацией о литературных вкусах известных деятелей.
Выставка «Ковер историй» будет открыта для посетителей до 13 октября.
Награда предназначена для тех, кто активно продвигает миротворческую деятельность и борется за права...
В экспозиции более 20 крупноформатных работ.
Среди хедлайнеров фестиваля — группы Namgar и Khoomei Beat, а также коллективы Settlers, VERI, Jigne...
Традиционно фестиваль собирает тысячи зрителей и около сотни писателей со всей России.
11.08.2024