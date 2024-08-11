Группа «КняZz» исполнила хиты «Короля и Шута» на концерте в честь Михаила Горшенева

7 августа на «ВТБ-Арене» группа «КняZz» выступила с программой, посвященной дню рождения Михаила Горшенева, бывшего лидера группы «Король и Шут». Концерт включал в себя как известные композиции, так и их новые аранжировки, сообщает «Российская газета».





На экране демонстрировались анимационные клипы на известные песни группы, созданные Андреем Князевым. В ходе концерта прозвучали такие композиции, как «Мертвый анархист» и «Тайна старинных часов», сопровождаемые визуальным рядом.





Концерт завершился исполнением песен «Ели мясо мужики» и «Проклятый старый дом», что является традицией группы «Король и Шут».









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