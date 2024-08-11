Выставку «Русский Феникс» в Суздале посетили около 20 тысяч человек

Экспозиция «Русский Феникс. Суздальская земля», организованная к 1000-летию Суздаля, привлекла около 20 тысяч посетителей за первый месяц работы. Это вдвое превышает численность населения самого города, сообщает ТАСС.





На выставке представлено 240 экспонатов. Среди них шедевры иконописи, ювелирные изделия, западноевропейское оружие, белокаменные рельефы, произведения лицевого шитья и книги. Примерно треть экспонатов была предоставлена из фондов Музеев Московского Кремля. На выставке также представлена коллекция сувениров, созданная специально для этого проекта современными художниками.





Один из ключевых экспонатов выставки — Златые врата собора Рождества Богородицы, датируемые 1230-ми годами. Завершает экспозицию икона Богоматери Владимирской второй четверти XVII века, заказанная патриархом Иосифом, которая связана с важными историческими событиями Суздаля.





Выставка «Русский Феникс. Суздальская земля» была открыта 12 июня, в День России, и продлится до 1 октября в Архиерейских палатах музея-заповедника «Суздальский Кремль».









Фото: скриншот Youtube