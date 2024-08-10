Российские артисты проведут концерт в поддержку бездомных собак

В начале сентября в Москве пройдет благотворительный концерт, на котором российские исполнительницы выступят бесплатно, сообщает «Российская газета».





Участники концерта, среди которых певицы Mary Gu (Мария Гусарова), Асия (Анастасия Алентьева), и Assamuel (Ксения Колесник), будут выступать без гонораров, а все средства, вырученные от мероприятия, будут переданы в фонд «Бренды и собаки». Эти деньги пойдут на закупку кормов и оплату ветеринарных услуг для бездомных животных.





Mary Gu поделилась этой идеей в социальных сетях, призывая своих поклонников присоединиться к поддержке благого дела. На данный момент к ней присоединились еще две певицы, однако организаторы надеются, что список участников расширится.





Многие российские знаменитости также являются владельцами собак. Среди них такие артисты, как Сергей Мазаев, Максим Фадеев, Сергей Лазарев, Юлия Пересильд, Екатерина Волкова и Владимир Пресняков. Анжелика Варум, Диана Арбенина и Дмитрий Маликов даже имеют по две собаки. Организаторы мероприятия рассчитывают, что другие артисты также могут поддержать концерт и привлечь к нему внимание.









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