Картина Николая Сапунова продана на аукционе за 9,44 млн рублей

10.08.2024
Картина «Летний пейзаж» (1901) кисти Николая Сапунова была продана за 9 440 000 рублей на аукционе ARTinvestment.RU № 542, который также является 224-м кураторским аукционом «21-й век. Современное российское искусство», сообщает «Культуромания».
Произведение стало лидером торгов.
Также среди проданных работ картина Василия Поленова «У стен замка», реализованная за 3 245 000 рублей, и портрет работы Давида Бурлюка под названием «В саду. Портрет жены», который был продан за 2 714 000 рублей.
Кроме того, эскиз костюма «Варяжский гость» для оперы «Садко» Н. А. Римского-Корсакова, созданный Александром Бенуа, ушел за 826 000 рублей. Всего на аукционе было продано 11 произведений искусства, общая сумма выручки составила 18,5 млн рублей. Средняя стоимость каждого проданного лота составила примерно 1,7 млн рублей.
Фото: Pixabay.com