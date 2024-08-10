В Москве стартует финальный этап международного конкурса видеороликов WowMoscow 2024

В Москве стартует финальный этап международного конкурса видеороликов о городах WowMoscow 2024. В конкурсе приняли участие 294 человека из 12 стран, и в финал вышли 10 начинающих кинематографистов из России, Бразилии, Индии, Китая, Индонезии и Ирана, сообщает «Вечерняя Москва».





— Участников ждут мастер-классы экспертов в сфере видео- и киноискусства и экскурсии по городу. По итогам они напишут сценарии короткометражных фильмов, посвященных Москве. Лучшую работу выберет жюри. Ее автору помогут реализовать проект, — отметила заммэра столицы Наталья Сергунина.





Предпремьерный показ состоится 24 августа в малом амфитеатре парка «Зарядье». Мероприятие войдет в программу Московской международной недели кино.





Конкурс является частью форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030», который пройдет с 1 августа по 8 сентября и представит достижения столицы в различных областях, включая промышленность, градостроительство, городское хозяйство, транспорт, здравоохранение, образование, творческие индустрии и спорт.









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