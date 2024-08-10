В «Херсонесе Таврическом» завершат реставрацию до конца года

Завершение реставрационных работ в историко-археологическом парке «Херсонес Таврический» запланировано на этот год, сообщил директор Института истории материальной культуры РАН Андрей Поляков. В ходе работ удалось обнаружить шесть миллионов артефактов, что является мировым рекордом, сообщает «Российская газета».





На данный момент ведутся исключительно реставрационные работы, направленные на сохранение и перемещение уникальных античных объектов, таких как Колумбарий. Поляков уточнил, что окончание реставрации ожидается в ближайшие месяцы, в августе или сентябре.





Херсонес, основанный как греческая колония в 424-421 годах до н. э., известен как место крещения князя Владимира в X веке. В XIX веке на предполагаемом месте его крещения был возведен собор в честь равноапостольного князя, который был канонизирован как святой.









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