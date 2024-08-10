Профессор Московской консерватории Александр Мндоянц скончался

Известный пианист и педагог, профессор Московской государственной консерватории имени Чайковского Александр Мндоянц скончался после долгой болезни, сообщает «Культуромания».





Окончив Центральную музыкальную школу (1968) и Московскую консерваторию (1973), Мндоянц посвятил свою жизнь преподавательской деятельности. В 1979 году он начал преподавать в Центральной музыкальной школе, а с 1991-го стал работать в Московской консерватории, где в 2004 году получил звание профессора.





В 1977 году Мндоянц был удостоен звания лауреата на V Международном конкурсе пианистов имени Вана Клиберна в США, что стало значительным достижением в его карьере.





Среди учеников Мндоянца — свыше ста лауреатов международных и национальных конкурсов.











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