«Беларусьфильм» запускает совместный фильм с Китаем для продвижения туризма

На киностудии «Беларусьфильм» началась работа над совместным фильмом с китайскими партнерами, цель которого — повысить туристическую привлекательность Беларуси, передает ТАСС.





Генеральный директор студии Юрий Алексей сообщил, что сценарий картины разрабатывается уже полгода. По его словам, в фильме будут представлены ключевые локации Беларуси, а также элементы белорусской культуры и традиций. В ответ на это китайская сторона предложит знакомство с культурой Китая.





«Мы покажем красоту нашей страны, знаковые локации Бреста, Минска и надеемся, что это повысит их туристическую привлекательность. Мы познакомим зрителя с белорусской культурой, традициями, фольклором. А коллеги из Китая, в свою очередь, познакомят белорусов со своей культурой», — сказал гендиректор «Беларусьфильма».





Помимо духовной составляющей отношений двух стран, гендиректор «Беларусьфильма» обратил внимание и на практическую. Алексей вспомнил, что был впечатлен серьезным оборудованием на киностудии в Китае, и отметил, что КНР и Индия являются флагманами в киноиндустрии.









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