Российская делегация представила национальные блюда на гастрономическом фестивале АСЕАН

В рамках торжественного мероприятия, посвященного 57-летию АСЕАН, российская делегация, возглавляемая постоянным представителем при АСЕАН Евгением Загайновым, приняла участие в гастрономическом фестивале, сообщает «Большая Азия».





Российская делегация, включая постоянного представителя России при АСЕАН Евгения Загайнова, угостила участников фестиваля такими традиционными блюдами русской кухни, как кулебяка с лососем, блины с икрой, вареньем и сметаной, а также торт «Медовик» и ягодный морс.





Кроме кулинарных угощений, в ходе праздника министру иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди был преподнесен игрушечный Чебурашка.









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