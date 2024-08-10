Российская делегация представила национальные блюда на гастрономическом фестивале АСЕАН

В экспозиции представлены 170 экспонатов, собранных из 14 музеев по всему миру.
В конкурсе короткометражных работ показали «Гимн чуме». В титрах этого фильма в качестве стран-произ...
Фестиваль носит благотворительный характер, его основная цель — оказание поддержки соотечественникам...
Президент Беларуси пожелал актеру крепкого здоровья, счастья и долгих лет жизни.
Музей поделился информацией о литературных вкусах известных деятелей.
В экспозиции представлены 170 экспонатов, собранных из 14 музеев по всему миру.
В конкурсе короткометражных работ показали «Гимн чуме». В титрах этого фильма в качестве стран-произ...
Фестиваль носит благотворительный характер, его основная цель — оказание поддержки соотечественникам...
Президент Беларуси пожелал актеру крепкого здоровья, счастья и долгих лет жизни.
Музей поделился информацией о литературных вкусах известных деятелей.
Выставка «Ковер историй» будет открыта для посетителей до 13 октября.
Награда предназначена для тех, кто активно продвигает миротворческую деятельность и борется за права...
В экспозиции более 20 крупноформатных работ.
Среди хедлайнеров фестиваля — группы Namgar и Khoomei Beat, а также коллективы Settlers, VERI, Jigne...
Традиционно фестиваль собирает тысячи зрителей и около сотни писателей со всей России.
На счету режиссера около 50 спектаклей на сценах Москвы, Санкт-Петербурга и других городов России.
Исполнительница роли Галадриэль получила бутерброды и эльфийские уши.
Фильм снял режиссер Денис Куклин.
Концерт должен был состояться в Ялте 23 августа.
Актеры Хью Грант, Рене Зелвегер и Эмма Томпсон вернулись к своим ролям.
Афиша, которая якобы анонсирует концерт американского рэпера, ведет в онлайн-магазин с запрещенными ...
Французский режиссер осмотрел уникальные декорации и договорился о показе своего фильма на Московско...
На съемочной площадке работают иностранные актеры.
Байопик выйдет в широкий прокат 10 октября.
Мастер-класс состоится в субботу, 10 августа.
10.08.2024