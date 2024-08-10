В центре «Зотов» открылась выставка, посвященная Маяковскому и «Окнам РОСТа»

В центре «Зотов» открылась выставка под названием «Мем. Маяковский медиа», которая предлагает посетителям ознакомиться с наследием Владимира Маяковского и уникальными плакатами «Окон РОСТа». Всего представлено 170 экспонатов, собранных из 14 музеев по всему миру, передает «Культуромания».





Экспонаты позаимствованы в Государственном музее В.В. Маяковского, МИРА коллекции, Российском государственном архиве литературы и искусства, Всероссийском музее декоративно-прикладного и народного искусства, архиве Александра Родченко и Варвары Степановой, Государственном центральном театральном музее имени А.А. Бахрушина и других.





Основной акцент выставки сделан на проекте «Окна РОСТа», для которого музей предоставил более сотни оригинальных плакатов. Выставка разделена на пять тематических разделов, среди которых «Образ», «Метод», «Окна РОСТа», «Миф» и «Клуб друзей Маяковского».





Кураторы Полина Стрельцова, Наталья Стрижкова и Гаянэ Арутюнян объединили работы, чтобы дать посетителям полное представление о влиянии и значимости Маяковского и его творческих проектов.









Фото: скриншот Youtube