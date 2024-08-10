На фестивале в Локарно прошли первые конкурсные показы

В Локарно начался кинофестиваль, где прошли первые показы конкурсных работ. Среди них — фильм «Здравствуй, Мария», который рассказывает о молодой писательнице, переживающей сложный период материнства, сообщает «Коммерсантъ».





Фильм «Здравствуй, Мария» рассказывает историю молодой писательницы, которая временно оставила творчество ради материнства, но сталкивается с трудностями, вызывающими у нее панические атаки и депрессию. Ситуация обостряется после того, как Мария узнает из новостей о страшном происшествии, что приводит ее к мыслям о похожем поступке. Возвращение к работе помогает ей выйти из кризиса, превратив переживания в материал для романа.





Режиссер фильма Мар Колл, представительница каталонской новой волны, в основу ленты положила роман баскской писательницы Катиши Агирре, а также свой собственный опыт материнства.





Главную роль исполнила Лаура Вайсмар, а роль мужа Марии сыграл Ориол Пла. Фильм, хотя и продуман, больше похож на размышление на тему, чем на полноценное высказывание, что особенно заметно в использовании клише и прямых цитат из других произведений.





Еще одна конкурсная работа — фильм «Смерть придет», поставленный немецким режиссером Кристофом Хоххойслером, рассказывает о женщине-киллере по имени Тез. Ей поручено отомстить за убийство курьера, но расследование приводит к неожиданным результатам. Несмотря на некоторые нововведения, фильм не выходит за рамки привычного жанра гангстерского кино.





В конкурсе короткометражных работ «Леопарды завтрашнего дня» показали «Гимн чуме». В титрах этого фильма в качестве стран-производителей значатся Германия и Россия. А в качестве режиссера — группа «Атака 51». Фильм, в котором участвовали Леонид Федоров и Владимир Мартынов, представляет собой современное осмысление пушкинского «Пира во время чумы» и был начат задолго до пандемии, но оказался особенно актуальным в наше время.









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