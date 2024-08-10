Во Всероссийском музее декоративного искусства открылась выставка ковров советской эпохи

Всероссийский музей декоративного искусства открыл масштабную выставку, посвященную коврам советского периода. На выставке можно увидеть экспонаты, демонстрирующие художественные и исторические аспекты эпохи, сообщается в ТГ-канале Министерства культуры России.





В экспозиции представлены различные ковры, созданные советскими мастерами, включая курский «Рог изобилия», туркменский «Конный пробег», и омскую ковер-карту «Иртыш». Также можно ознакомиться с первыми детскими коврами, появившимися в 60-х и 70-х годах.





Одним из центральных экспонатов является ковер «Москва строится», созданный художником Павлом Сташковым, который отражает период активного строительства в столице в 60-е годы.





Кроме того, впервые на выставке представлены оригинальные эскизы советских художников, связанных с Институтом художественной промышленности. Выставка «Ковер историй» будет открыта для посетителей до 13 октября.









Фото: ТГ-канал Минкультуры России