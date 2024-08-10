Во Всероссийском музее декоративного искусства открылась выставка ковров советской эпохи

10.08.2024

Во Всероссийском музее декоративного искусства открылась выставка ковров советской эпохи
Всероссийский музей декоративного искусства открыл масштабную выставку, посвященную коврам советского периода. На выставке можно увидеть экспонаты, демонстрирующие художественные и исторические аспекты эпохи, сообщается в ТГ-канале Министерства культуры России.

В экспозиции представлены различные ковры, созданные советскими мастерами, включая курский «Рог изобилия», туркменский «Конный пробег», и омскую ковер-карту «Иртыш». Также можно ознакомиться с первыми детскими коврами, появившимися в 60-х и 70-х годах.

Одним из центральных экспонатов является ковер «Москва строится», созданный художником Павлом Сташковым, который отражает период активного строительства в столице в 60-е годы.

Кроме того, впервые на выставке представлены оригинальные эскизы советских художников, связанных с Институтом художественной промышленности. Выставка «Ковер историй» будет открыта для посетителей до 13 октября.


Фото: ТГ-канал Минкультуры России