Музей современной истории России провел акцию в честь Всемирного дня книголюбов

Музей современной истории России рассказал, какими авторами зачитывались Николай II, Александр Керенский и Владимир Ленин. Акция приурочена к Всемирному дню книголюбов, сообщает «Родина».





В рамках акции музей поделился информацией о литературных вкусах известных деятелей. Император Николай II особо ценил творчество Николая Гоголя, но при этом с интересом читал произведения самых разных жанров — от научных трудов до популярных романов, включая истории о Дракуле и юмористические новеллы Аркадия Аверченко.





Александр Керенский, возглавлявший Временное правительство и бывший Верховным главнокомандующим в 1917 году, с особой симпатией относился к стихам Владимира Маяковского. После Второй мировой войны Керенский с удовольствием читал «Василия Теркина» Александра Твардовского, но его неизменным фаворитом всегда оставался Антон Чехов.





Что касается Владимира Ленина, то его литературные пристрастия были также весьма неожиданны. Вождь большевиков увлекался поэзией Федора Тютчева и каждый год перечитывал произведения Ивана Тургенева, особенно выделяя романы «Дым» и «Новь». Ленин особенно ценил ироничные выпады Тургенева в адрес либералов и консерваторов. Среди прочих авторов, которым он отдавал предпочтение, был поэт Николай Некрасов.









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