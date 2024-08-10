Михаил Пиотровский назначен послом Международной премии мира имени Льва Толстого

Гендиректор Государственного Эрмитажа, президент Союза музеев России Михаил Пиотровский стал послом Международной премии мира имени Льва Толстого, сообщает «Культуромания».





Премия, учрежденная в 2022 году, будет вручена 9 сентября на Исторической сцене Большого театра России, в день рождения великого писателя.





Фонд Международной премии мира имени Льва Толстого был основан 22 июня 2022 года. Жюри возглавляет Валерий Гергиев, генеральный директор Большого театра и художественный руководитель Мариинского театра.





Эта премия отмечает значительные заслуги в борьбе с угрозой Третьей мировой войны, предотвращении ядерной катастрофы, а также за достижения в области демилитаризации, демократизации и гуманизации международных отношений. Награда предназначена для тех, кто активно продвигает миротворческую деятельность и борется за права и свободы человека.









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