В музее «Эрарта» представили первую в России персональную экспозицию Али Алишира

В петербургском музее современного искусства «Эрарта» открылась первая в России персональная выставка турецкого фотохудожника Али Алишира. Виртуальные пейзажи и цифровые коллажи. В экспозиции более 20 крупноформатных работ, передает «Российская газета».





Али Алишир отметил, что он очень рад представить свои работы именно в России, в городе, который он полюбил, вдохновленный произведениями Пушкина и Достоевского.





По его словам, для него нет принципиальной разницы между живописью и фотографией — он просто «пишет» свои картины с помощью света, а не красок. Работы Алишира выставлялись по всему миру, в том числе в музеях и частных коллекциях, а также в 94 посольствах Турции.





«Я предпочитаю считать себя не столько турецким художником, сколько человеком мира. Мои опыт, образование и темы, которые я хочу затронуть посредством творчества, позволяют мне не ограничивать себя рамками одной конкретной культуры. Язык искусства универсален и понятен всем, если речь идет об общечеловеческих вопросах. В этом смысле абсолютно не важно, турок я, русский или итальянец. Но, конечно же, как житель столь яркого города, как Стамбул, я не мог не запечатлеть его на фотографиях», — подчеркнул Алишир.









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