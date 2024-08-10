В Санкт-Петербурге стартует этнофестиваль «Музыки мира»

В Санкт-Петербурге пройдет IX этнический фестиваль «Музыки мира», он соберет в историческом центре города этно-музыкантов из разных регионов России. Мероприятие состоится в Парадном дворе Шереметевского дворца, одного из филиалов Музея театрального и музыкального искусства, сообщает ТАСС.





В течение двух дней на сцене выступят этно-музыканты, представляющие разнообразные музыкальные традиции России. Художественный руководитель и автор идеи фестиваля Ирина Ярославцева отметила, что в 2024 году фестиваль привлек рекордное количество участников.





Фестивалю предшествует конкурс во «ВКонтакте» фестиваля и музея. В 2024 году мы получили беспрецедентное количество заявок. Традиционно голосуют отдельно публика и профессиональное жюри из числа музыкантов и сотрудников музея. На этот раз единогласно победила группа «Хаерако’ cей» из Нарьян-Мара, исполняющая медитативный северный фолк с элементами рока", — рассказала худрук фестиваля.





В тройку победителей конкурса вошли также московский коллектив Kivi Niemi и ансамбль Sumorota выпускников Гнесинского училища.





Фестиваль представит разнообразные направления этнической музыки: этно-джаз, этно-рок, фьюжн, электроника, горловое пение и эмбиент. Среди хедлайнеров фестиваля — группы Namgar и Khoomei Beat, а также коллективы Settlers, VERI, Jignesh Sheth, Ягода и Go Kirtan.





Помимо концертов, в программе фестиваля запланированы экскурсии в Музей музыки, мастер-классы по традиционным ремеслам, пленэры и творческие встречи с музыкантами. Все мероприятия будут бесплатны для гостей.





Фестиваль проходит при поддержке Фонда президентских грантов и комитета по культуре Санкт-Петербурга.









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