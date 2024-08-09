Организаторы отменили престижный литературный фестиваль «Левитовфест» в Липецке

Липецк должен был стать центром литературной жизни России с началом фестиваля «Левитовфест», который ежегодно привлекает тысячи зрителей и около ста писателей из различных уголков страны. Все писатели успели приехать в Липецк, однако организаторы приняли решение отменить фестиваль из-за сложной ситуации в приграничных регионах.





В этом году число участников удивило географией: от Мурманска до Дагестана и от Кузбасса до Курска. Вместо масштабного мероприятия была запланирована образовательно-просветительская конференция и вечер патриотической поэзии.





Организатор Международной премии имени А. Левитова, поэт Анна Харланова, сообщила «Российской газете», что безопасность участников вышла на первый план. Она отметила необходимость отменить все открытые мероприятия и переформатировать программу. Вместо литературного спектакля пройдет вечер, где каждый сможет продемонстрировать свои творческие достижения на открытом микрофоне.





Церемония вручения литературной премии имени Левитова, которая традиционно проходила во время фестиваля, все-таки состоится. Ее проведут в рамках конференции, что позволит сохранить литературную атмосферу, несмотря на отмену основного фестивального события.









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