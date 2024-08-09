Вадим Данцигер стал новым худруком Тульского драматического театра

Во вторник, 6 августа Тульский театр драмы представил своего нового художественного руководителя. Пост занял Вадим Данцигер.





Вадим Иосифович родился 1 ноября 1969 года в Москве. Он получил образование в Иркутском театральном училище, окончив специальность «Актер театра и кино». После этого актер работал во Всероссийском объединении «Творческие мастерские» и Центральном театре Советской армии.





В 1997 году Данцигер окончил ГИТИС, где учился под руководством Л. Е. Хейфеца. После этого он возглавил Нижегородский театр драмы имени Горького в качестве главного режиссера.





На протяжении своей карьеры Вадим Данцигер поставил около 50 спектаклей в театрах городов России, включая Москву, Санкт-Петербург, Иркутск, Владивосток и Белгород. Режиссер работал и на других сценах.









Фото: Rutube