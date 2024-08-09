Кейт Бланшетт призналась, что снялась во «Властелине колец» бесплатно

09.08.2024

Кейт Бланшетт призналась, что снялась во «Властелине колец» бесплатно
Обладательница премии «Оскар» Кейт Бланшетт поделилась, что не получила гонорар за свою роль в культовом фильме «Властелин колец», который стал одним из самых кассовых в истории кино. Издание Variety передало ее слова, в которых актриса отметила, что в основном ей предложили бесплатные сэндвичи и что она сохранила свои эльфийские уши.

Бланшетт также подчеркнула, что многие актеры проекта не получили никаких выплат. Коллега Бланшетт по фильму Орландо Блум в одном из интервью высказывал недовольство по поводу низкой зарплаты во время съемок. Он заработал всего 175 тысяч долларов за три фильма.

Кейт Бланшетт сыграла владычицу эльфов Галадриэль в трилогии Питера Джексона. Актриса повторила эту роль в фильмах «Хоббит». 

В мае этого года киностудия Warner Bros. анонсировала работу над двумя новыми фильмами, основанными на произведениях британского писателя Джона Р. Р. Толкиена. Первый фильм будет называться «Властелин колец. Охота на Голлума», а к роли Голлума вернется Энди Серкис, который также займется режиссурой картины.


Фото: YouTube