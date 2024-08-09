Кейт Бланшетт призналась, что снялась во «Властелине колец» бесплатно

Обладательница премии «Оскар» Кейт Бланшетт поделилась, что не получила гонорар за свою роль в культовом фильме «Властелин колец», который стал одним из самых кассовых в истории кино. Издание Variety передало ее слова, в которых актриса отметила, что в основном ей предложили бесплатные сэндвичи и что она сохранила свои эльфийские уши.





Бланшетт также подчеркнула, что многие актеры проекта не получили никаких выплат. Коллега Бланшетт по фильму Орландо Блум в одном из интервью высказывал недовольство по поводу низкой зарплаты во время съемок. Он заработал всего 175 тысяч долларов за три фильма.





Кейт Бланшетт сыграла владычицу эльфов Галадриэль в трилогии Питера Джексона. Актриса повторила эту роль в фильмах «Хоббит».





В мае этого года киностудия Warner Bros. анонсировала работу над двумя новыми фильмами, основанными на произведениях британского писателя Джона Р. Р. Толкиена. Первый фильм будет называться «Властелин колец. Охота на Голлума», а к роли Голлума вернется Энди Серкис, который также займется режиссурой картины.









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