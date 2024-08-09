Комедия «Выбери меня» выйдет в широкий прокат 15 августа

В кинотеатрах 15 августа стартует новая комедия режиссера Дениса Куклина под названием «Выбери меня». В центре сюжета оказывается девушка по имени Аня, которая практически согласилась выйти замуж за своего парня Олега, но пока не решается поделиться этой новостью с матерью, так как боится ее неодобрения.





В это время мама Ани разрабатывает собственный план и пытается свести дочь с молодым человеком по имени Юра, живущим неподалеку от их дачи. Неожиданно все герои оказываются в загородном доме на юбилее бабушки главной героини. Здесь девушка сталкивается с двумя конкурентами за ее сердце.





Главную роль Ани исполнила Анастасия Уколова, известная зрителям по сериалам «Молодежка», «СашаТаня» и фильмам «Кровавая барыня» и «Капитан Волконогов бежал». Роль Олега досталась Кузьме Сапрыкину, который также снялся в спортивной драме «Движение вверх». Юру сыграл Шамиль Мухамедов, знакомый зрителям по проекту «СашаТаня», а также фильмам «Лед» и «Лев Яшин. Вратарь моей мечты». В картине также приняли участие Николай Добрынин из сериала «Сваты» и Анна Ардова, известная по проекту «Одна за всех».









Фото: Screenshot