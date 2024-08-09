Группа «Антитела» перенесла выступление в Крыму на неопределенный срок

Украинская музыкальная группа «Антитела» объявила о переносе своего запланированного концерта в Крыму. Выступление, назначенное на 23 августа 2024 года в Ялте, теперь не имеет конкретной даты.





Музыканты в запрещенной соцсети сообщили, что все средства, полученные от продажи билетов, будут направлены Главному управлению разведки Министерства обороны Украины. При этом они подчеркнули, что купленные билеты останутся действительными.





В 2023 году «Антитела» начали продажу билетов на концерт, который должен был состояться на стадионе «Авангард» в Ялте. Артисты выразили надежду, что смогут представить современную украинскую музыку на южном побережье Крыма и планировали посетить полуостров вместе с близкими и друзьями.









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