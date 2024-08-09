Музей Победы проведет научный мастер-класс для детей из новых регионов

В субботу, 10 августа в Музее Победы состоится мастер-класс под названием «Наука», организованный для детей из Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей. Мероприятие пройдет для юных участников, находящихся в пунктах временного размещения Московской области.





Мастер-класс проведет Илья Меньщиков, победитель трека «Наука» конкурса «Лидеры России» и кандидат химических наук. Он планирует познакомить школьников с наукой как перспективной и актуальной областью, способной стать площадкой для самореализации. Меньщиков намерен развенчать мифы о науке и ученых, а также рассказать о значительных достижениях российской науки и известных ученых прошлого и настоящего. Участники смогут узнать о возможностях, которые открываются в научной сфере.





Кроме того, дети посетят выставочное пространство Музея Победы и примут участие в экскурсии по иммерсивной экспозиции «Битва за Москву. Первая Победа!». Экскурсовод расскажет о жизни столицы во время Великой Отечественной войны и вкладе москвичей в общую победу.





Организатором мероприятия выступает клуб Лидеров России «Эльбрус», который активно реализует проект «Академия лидерства». В рамках этого проекта проводятся просветительские мероприятия для школьников и студентов. Мастер-классы в Музее Победы стали традицией, и подобные события проходят здесь регулярно.



