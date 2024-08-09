Художники с Таймыра подарили музею в ЛНР картину об арктическом полуострове

Евгений и Юлия Поротовы, художники из Таймыра, передали одну из своих картин музею Луганской Народной Республики. Об этом журналистам рассказали сами авторы.





Юлия Поротова в беседе с ТАСС отметила , что они выбрали для подарка картину под названием «Летний день», которая изображает солнечное летнее утро на долганском стойбище. Она подчеркнула, что это самая большая работа из их коллекции, и выразила пожелание мира и добра для Луганской земли. Евгений Поротов добавил, что Союз художников России и арт-галерея Романовых обратились к ним с предложением подарить картины музеям ЛНР.





Особенность творчества Поротовых заключается в том, что они создают картины совместно, работая над одним произведением одновременно. Художники считают этот процесс символом взаимного доверия и соединением русского и долганского искусства, подчеркивая культурное разнообразие региона.





С 9 по 10 августа в Красноярске проходят мероприятия, посвященные Международному дню коренных малочисленных народов. Красноярский край является домом для восьми северных этносов: долганов, кетов, селькуп, ненцев, нганасанов, чулымцев, эвенков и энцев. Численность коренных народов в регионе превышает 15 тысяч человек.









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