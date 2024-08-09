На фестивале «Москва 2030» откроется модный маркет

Фестиваль «Москва 2030» уже начался, а с 12 по 18 августа на его площадке пройдет модный маркет, где каждый посетитель найдет что-то уникальное. Участники представят разнообразные проекты, товары и изделия ручной работы, демонстрируя креативный подход к своему делу.





На маркете гости смогут открыть для себя новые бренды. Участники предложат винтажные изделия и предметы интерьера от российских дизайнеров, отражающие дух различных эпох.





Маркет также станет местом для покупки уникальных украшений. Бренд из Нижнего Новгорода представит серебряные изделия, символизирующие гармонию внутреннего и внешнего мира. В другой локации можно будет найти акцентные украшения из бисера с цветочной тематикой. Лавка при храме священномученика Антипы предложит предметы религиозного назначения, включая иконы и ювелирные изделия, переосмысленные в архаичном стиле.





Любители книг найдут интересные предложения. Филиал уральского независимого книжного магазина, выставит гуманитарную литературу и книги по культуре и дизайну. Другой бренд предложит переводной нон-фикшн, акцентируя внимание на искусстве и культурных изменениях. Еще один магазин порадует ручной канцелярией с дизайнерской бумагой, включая эко-блокноты.





В сфере косметики и бьюти-продуктов ярмарка представит несколько интересных брендов. Один из участников покажет косметику третьего поколения, объединяющую ароматерапию и уход за кожей. Другой предложит бьюти-продукты для создания настроения с помощью золотых веснушек и мерцающей пыльцы.





Посетители, ищущие предметы для дома, смогут обратить внимание на экологичные вещи и крафтовую парфюмерию. Современная русская чайная представит спешелти чай и чайные подарки, отражающие современный взгляд на русскую чайную культуру.





Фестиваль «Территория будущего. Москва 2030» продлится до 8 сентября на более чем 30 площадках столицы. Гостям предложат культурные, спортивные и образовательные мероприятия, посвященные инновациям в жизни города. Вход свободный.









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