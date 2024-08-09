Русский музей запускает авторские экскурсии по Летнему саду

Русский музей анонсировал начало первого цикла из десяти экскурсий по Летнему саду, разработанных ведущими специалистами учреждения. Эти экскурсии познакомят посетителей с историей одного из самых значимых символов Санкт-Петербурга, который в 2024 году отпразднует свое 320-летие.





Участники смогут узнать о цветочном убранстве сада, его архитектуре, археологии и обитателях, а также о процессе реставрации знаменитых скульптур. Заместитель генерального директора Русского музея по развитию, просветительской и образовательной деятельности Анна Цветкова отметила, что музей создает новую традицию регулярных экскурсий. Она подчеркнула, что эти мероприятия будут интересны для широкой аудитории и затронут не только известные аспекты Летнего сада, такие как фонтаны и скульптуры, но и менее известные страницы его истории.





Главный хранитель садов Русского музея Александра Алексеева разработала экскурсию под названием «Цветущие истории Летнего сада». В рамках этой экскурсии растения представят не только как элементы декора, но и как самостоятельные экспонаты. Посетители смогут увидеть дуб, которому более трехсот лет, и получить представление о том, как сад выглядел в XVIII веке.





Цветкова также рассказала о маршруте «Тайная жизнь Летнего сада», который позволит узнать о грибах, насекомых и птицах, обитающих в старейшем парке Петербурга. Она сообщила, что некоторые виды насекомых встречаются только в Летнем саду, включая уникальный вид, найденный лишь на территории России.





Часть экскурсий будет доступна до 30 сентября, другие — до 30 октября. Продолжительность мероприятий составит около часа. Цветкова выразила надежду на высокий интерес к экскурсиям, отметив, что группы формируются до 15 человек и экскурсии проводятся даже при наличии одного участника. В музее уверены, что в следующем сезоне количество маршрутов увеличится благодаря новым предложениям от научных сотрудников.









Фото: YouTube