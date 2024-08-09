Русский музей запускает авторские экскурсии по Летнему саду

09.08.2024

Русский музей запускает авторские экскурсии по Летнему саду
Русский музей анонсировал начало первого цикла из десяти экскурсий по Летнему саду, разработанных ведущими специалистами учреждения. Эти экскурсии познакомят посетителей с историей одного из самых значимых символов Санкт-Петербурга, который в 2024 году отпразднует свое 320-летие.

Участники смогут узнать о цветочном убранстве сада, его архитектуре, археологии и обитателях, а также о процессе реставрации знаменитых скульптур. Заместитель генерального директора Русского музея по развитию, просветительской и образовательной деятельности Анна Цветкова отметила, что музей создает новую традицию регулярных экскурсий. Она подчеркнула, что эти мероприятия будут интересны для широкой аудитории и затронут не только известные аспекты Летнего сада, такие как фонтаны и скульптуры, но и менее известные страницы его истории.

Главный хранитель садов Русского музея Александра Алексеева разработала экскурсию под названием «Цветущие истории Летнего сада». В рамках этой экскурсии растения представят не только как элементы декора, но и как самостоятельные экспонаты. Посетители смогут увидеть дуб, которому более трехсот лет, и получить представление о том, как сад выглядел в XVIII веке.

Цветкова также рассказала о маршруте «Тайная жизнь Летнего сада», который позволит узнать о грибах, насекомых и птицах, обитающих в старейшем парке Петербурга. Она сообщила, что некоторые виды насекомых встречаются только в Летнем саду, включая уникальный вид, найденный лишь на территории России.

Часть экскурсий будет доступна до 30 сентября, другие — до 30 октября. Продолжительность мероприятий составит около часа. Цветкова выразила надежду на высокий интерес к экскурсиям, отметив, что группы формируются до 15 человек и экскурсии проводятся даже при наличии одного участника. В музее уверены, что в следующем сезоне количество маршрутов увеличится благодаря новым предложениям от научных сотрудников.


Фото: YouTube