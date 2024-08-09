Народная артистка СССР Нани Брегвадзе передала домашний архив Нацархиву Грузии

Народная артистка СССР, певица Нани Брегвадзе передала свой семейный архив Национальному архиву Грузии, сообщает пресс-служба Нацархива республики.



В архив переданы фотографии, письменные материалы, хранившиеся в домашнем архиве Брегвадзе, в том числе романсы и эстрадные песни, записанные на магнитную пленку, аудиокассеты, грампластинки.



В архив переданы также несколько сотен фотографий, отображающих жизнь и творчество певицы, а также концертные афиши, программы, письма.



В Нацархиве Грузии отметили, что передача архива Брегвадзе стала важным приобретением, а после обработки документов с ними смогут ознакомиться все желающие.









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