Народная артистка СССР Нани Брегвадзе передала домашний архив Нацархиву Грузии

09.08.2024

Народная артистка СССР Нани Брегвадзе передала домашний архив Нацархиву Грузии
Народная артистка СССР, певица Нани Брегвадзе передала свой семейный архив Национальному архиву Грузии, сообщает пресс-служба Нацархива республики.

В архив переданы фотографии, письменные материалы, хранившиеся в домашнем архиве Брегвадзе, в том числе романсы и эстрадные песни, записанные на магнитную пленку, аудиокассеты, грампластинки.

В архив переданы также несколько сотен фотографий, отображающих жизнь и творчество певицы, а также концертные афиши, программы, письма.

В Нацархиве Грузии отметили, что передача архива Брегвадзе стала важным приобретением, а после обработки документов с ними смогут ознакомиться все желающие.


Фото: Pixabay.com