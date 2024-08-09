Народная артистка СССР Нани Брегвадзе передала домашний архив Нацархиву Грузии

Цикл состоит из 10 экскурсий, которые разработали ведущие специалисты музея.
В архив переданы фотографии, письменные материалы, хранившиеся в домашнем архиве Брегвадзе.
Даты релиза объявила компания «Атмосфера кино».
Смотр пройдет в Санкт-Петербурге с 23 по 27 августа.
III Всероссийский культурно-деловой фестиваль «Зеленое золото России» пройдет в Речном порту на бере...
Цикл состоит из 10 экскурсий, которые разработали ведущие специалисты музея.
В архив переданы фотографии, письменные материалы, хранившиеся в домашнем архиве Брегвадзе.
Даты релиза объявила компания «Атмосфера кино».
Смотр пройдет в Санкт-Петербурге с 23 по 27 августа.
III Всероссийский культурно-деловой фестиваль «Зеленое золото России» пройдет в Речном порту на бере...
В новом сезоне главный герой будет пытаться решить вопросы современными методами и попробует разобра...
Социальная отраслевая программа создана с целью формирования условий для роста профессиональных комп...
Производством картины занимается Forza Film по заказу «Ол Медиа Компани» и онлайн-кинотеатра Start.
Смотр пройдет с 30 августа по 1 сентября на берегу Финского залива в Санкт-Петербурге.
Фестиваль состоится 10 августа в поселке Епифань.
В этом году формат фестиваля «11 дней музыки нон-стоп» останется неизменным.
Телевизионная премьера сериала пройдет на телеканале «Россия».
Предстоящая акция станет девятой по счету.
В центре сюжета — история скромного мальчика, который отправляется по России в поисках своего отца.
Откроет фестиваль концерт двух хоровых коллективов — musicAeterna и Театра хоровой музыки Саратовско...
Картина получила название «Семьецветик» и снята в рамках соцпроекта «Многодетность — это круто!».
Победители будут объявлены на форуме «Проводники культуры» в декабре 2024 года.
Мероприятие пройдет в Красноярске с 3 по 15 сентября.
Прием заявок осуществляется до 2 сентября.
Смотр стартует 9 августа.
09.08.2024