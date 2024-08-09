Названы даты выхода в прокат фильмов «Походу любовь» и «Легенды наших предков»

Стали известны даты выхода фильмов «Походу любовь» и «Легенды наших предков».



Даты релиза объявила компания «Атмосфера кино».



Романтическая комедия «Походу любовь» с Яной Климовой-Юсуповой, Анной Завтур, Кузьмой Котрелевым и Сергеем Горошко выйдет на экраны 27 марта 2025 года.



Фэнтези «Легенды наших предков» Ивана Соснина выйдет в прокат 1 мая 2025 года. В фильме ID Production и Red Pepper Film задействованы актеры Александр Яценко, Антон Кузнецов и Юрий Колокольников.









Фото: Pixabay.com