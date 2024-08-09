Объявлена программа IV Международного кинофестиваля Lendoc Film Festival

Стала известна программа V Международного кинофестиваля Lendoc Film Festival.



Смотр пройдет в Санкт-Петербурге с 23 по 27 августа. В программу фестиваля войдут более 35 игровых и неигровых кинокартин.



Площадками фестиваля выступят киностудия «Лендок», кинотеатры «Аврора», «Дом кино», «Родина», киностудии «Ленфильм», Капеллы.



Откроет кинофестиваль фильм «Белек» Дальмиры Телепберген, мировая премьера которого прошла в рамках Венецианского кинофестиваля. В программу войдут также фильмы «Чума» Дмитрия Давыдова, «Надо снимать фильмы о любви» Романа Михайлова, «Ласточка» Малики Мухамеджан и другие.



В рамках деловой программы фестиваля 26 августа в Законодательном собрании Санкт-Петербурга пройдет IX заседание глав государственных кинопредприятий стран СНГ и регионов России.



«В этом году нам удалось собрать внушительный список гостей и участников деловой программы: на LEFF приедут генеральные директора киностудий стран СНГ, в дискуссиях примут участие руководители отечественных киноорганизаций, режиссеры, классики советского кино и звезды Болливуда, продюсеры, чиновники, которые занимаются поддержкой сферы. Уверен, наше взаимодействие будет эффективным, и совсем скоро мы увидим его плоды на экранах», — отметил генеральный директор Открытой киностудии «Лендок» Алексей Тельнов.



В программе фестиваля также питчинг проектов совместного производства, серия круглых столов и мастер-классов от профессионалов киноиндустрии.