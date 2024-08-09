Стартовали съемки нового сезона сериала «Казачок» о путешествии во времени

В Пскове стартовали съемки продолжения сериала «Казачок».



Главный герой проекта совершает путешествие во времени и оказывается в казацкой станице XVII века.



«Вооружившись всеми современными технологиями и устройствами, Степа снова „ныряет“ в прошлое, чтобы вернуть возлюбленную, и оказывается в гуще исторических событий, когда на престол избирают первого царя из династии Романовых Михаила Федоровича», — говорится в синопсисе.



Исполнитель главной роли в проекте Алексей Лукин рассказал, что его герой в новом сезоне будет пытаться решить вопросы современными методами, ему также потребуется разобраться с личной жизнью.



«Он любит Аленку, но в будущем встретит девушку, которая один в один на нее похожа. И нужно решить, кого он возьмет с собой в будущее, а с кем придется расстаться», — рассказал актер.



Первый сезон сериала «Казачок» вышел в апреле 2024 года. В актерский состав проекта вошли также Алексей Кравченко, Николай Шрайбер, Георгий Дронов, Виталий Кищенко, Владимир Епифанцев и другие.









Фото: кадр из фильма "Казачок"