Стартовали съемки романтической комедии «Сводишь с ума» с Милой Ершовой и Юрием Насоновым в главных ролях.



Производством картины занимается Forza Film по заказу «Ол Медиа Компани» и онлайн-кинотеатра Start.



В центре сюжета картины — девушка Алиса, которая заселяется в просторную квартиру в Санкт-Петербурге, где зеркало начинает показывать героине параллельную реальность, в которой вместо Алисы в квартире проживает тусовщик Иван.



«Сумеют ли молодые люди распознать настоящую любовь и по силам ли им окажется объединить свои миры, чтобы встретиться в реальности и просто прикоснуться друг к другу?» — говорится в описании проекта.



Режиссером и автором сценария фильма выступит Дарья Лебедева. В актерский состав вошли Мила Ершова, Юрий Насонов, Антон Васильев, Антон Артемьев, Надежда Иванова, Людмила Артемьева и другие.



Дата релиза фильма пока не объявлена.

Фото: пресс-служба Start