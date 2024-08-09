Объявлены даты проведения крупнейшего open-air фестиваля короткого метра «Кинолес»

Стали известны даты проведения IX фестиваля под открытым небом «Кинолес».



Смотр пройдет с 30 августа по 1 сентября в Санкт-Петербурге.



На фестивале будут представлены российские короткометражные фильмы, мастер-классы, творческие встречи и развлекательные мероприятия.



В программу также войдет образовательная программа, музыкальные выступления.



Фестиваль «Кинолес» был основан в 2017 году и проходит на берегу Финского залива. Вход на все мероприятия фестиваля свободный. В 2023 году смотр посетили порядка 7 тысяч человек, рассказали организаторы.









Фото: пресс-служба фестиваля "Кинолес"