Более 200 мастеров примут участие в фестивале-ярмарке «На Дону стоим! Дон славим!» в Тульской области

Более 200 мастеров из разных регионов России примут участие в межрегиональном фестивале-ярмарке «На Дону стоим! Дон славим», передает пресс-служба Минкультуры Тульской области.



Фестиваль состоится 10 августа в поселке Епифань, который называют столицей Куликова поля и одной из «медовых столиц».



Организаторы сообщили, что в канун Медового Спаса пчеловоды из разных регионов представят свою продукцию на ярмарке. Свои изделия — кружево, иконопись, украшения, сувениры, авторские игрушки — на ярмарке представят мастера из Тулы, Тульской области, Воронежа, Орла, Калуги, Липецка, Тамбова, Мордовии, Чувашии, Карелии, Московской, Архангельской, Курской областей, Краснодарского края.



В музыкальную программу фестиваля войдет выступление Губернаторского духового оркестра Тульской областной филармонии, фольклорных коллективов «Ярмарочная карусель».









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