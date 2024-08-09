Более 30 концертов пройдут в рамках фестиваля «Gnessin Air на Знаменке»

В Москве стартовал международный фестиваль «Gnessin Air на Знаменке».



Мероприятия фестиваля пройдут с 8 по 18 августа в историческом здании и во дворе старинной усадьбы Апраксиных-Бутурлиных, где находится Московская средняя специальная музыкальная школа им. Гнесиных.



Организаторы сообщили, что в этом году формат фестиваля «11 дней музыки нон-стоп» останется неизменным. В программу войдут более 30 концертов с участием известных музыкантов России, зарубежья, ансамблей, духового, джазового, симфонического оркестров.



«Это знаковое событие в концертной жизни города, – отметил художественный руководитель фестиваля, директор МССМШ им. Гнесиных Михаил Хохлов. – Летом в Москве не так много классических фестивалей, где можно послушать самую разную музыку. Разнообразие направлений, которые формируют афишу фестиваля, конечно, огромное. И количество концертов – более 30 – тоже довольно насыщенно. Поэтому любой слушатель найдет здесь на свой вкус всё что захочет».









Фото предоставлено организатором







