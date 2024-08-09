Завершились съемки 12-го сезона медицинской драмы «Склифосовский»

В Москве завершились съемки нового сезона многосерийной медицинской драмы «Склифосовский».



Телевизионная премьера сериала пройдет на телеканале «Россия». Проект также можно будет посмотреть на медиаплатформе «Смотрим».



Роли в фильме сыграли Максим Аверин, Елена Яковлева, Мария Куликова, Роман Мадянов, Андрей Ильин, Дмитрий Миллер, Ольга Павловец, Нина Усатова, Анна Якунина, Константин Юшкевич, Дмитрий Ульянов, Владимир Жеребцов, Полина Долиндо и другие.



Режиссером проекта выступает Юлия Краснова.



«В этом сезоне мы затронем тему школьного буллинга, с которым столкнется дочь Брагина Тамара (Николь Плиева). Главный сюрприз для зрителя — отец Нины, который как снег на голову на нее сваливается. На эту роль мы пригласили народного артиста Сергея Никоненко. Появление этого персонажа внесет новое дыхание не только в жизнь Нины, но и поможет Ирине Фёдоровне (Нина Усатова) наладить личную жизнь. Кривицкий оказывается в больнице, и Павлова пытается любыми способами бороться за него», — рассказала о новом сезоне проекта постановщик.









Фото: телеканал "Россия"