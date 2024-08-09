События «Ночи кино» в Красноярском крае пройдут более чем на 200 площадках

В Красноярском крае события Всероссийской акции «Ночь кино» пройдут более чем на 200 площадках.



Всероссийская акция «Ночь кино» пройдет 24 августа в рамках Дня российского кино, который отмечается 27 августа. Предстоящая акция станет девятой по счету, она организована Министерством культуры России, Фондом кино и порталом культурного наследия и традиций России «Культура.РФ».



В программу войдут самые кассовые российские ленты 2024 года «По щучьему велению», «Сто лет тому вперед», «Воздух» и другие картины.



В «Ночь кино» в кинотеатрах, библиотеках, концертных залах и музеях пройдут лекции, экскурсии, мастер-классы, творческие встречи, квизы.



«День российского кино давно является важной датой в культурной жизни страны. Это не только праздник искусства кинематографа, но и символ, напоминающий о многовековой истории российского и советского кинематографа. Правительством и Министерством культуры Красноярского края делается все, чтобы кино развивалось у нас в регионе!», — отметила генеральный директор «Енисей кино» Ирина Белова.