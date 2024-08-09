В Саратове состоится фестиваль музыки Шнитке к 90-летию со дня рождения композитора

В Саратове в сентябре пройдет фестиваль музыки Альфреда Шнитке «Лабиринты».



Мероприятие посвящено 90-летию со дня рождения композитора, передает минкультуры области.



Откроет фестиваль концерт двух хоровых коллективов — musicAeterna и Театра хоровой музыки Саратовской филармонии под управлением Теодора Курентзиса.



Программа фестиваля включает восемь концертов, 25 сочинений Шнитке. Участие в фестивале примут также государственный квартет имени Бородина, солисты и коллективы Московского государственного института музыки имени А.Г. Шнитке, Симфонический Шнитке-оркестр, Камерный Шнитке-оркестр под управлением главного дирижера Игоря Громова.



Участие в фестивале примут пианисты Андрей Диев, Павел Добмровский, скрипачи Леонид Железный, Иван Наборщиков, Елена Рольбина, Степан Якович, альтист Сергей Полтавский и другие.









Фото: пресс-служба musicAeterna