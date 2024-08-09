В Воронежской области представят первый фильм о многодетных семьях

В Воронеже выйдет фильм, рассказывающий истории семи многодетных семей в регионе.



Картина получила название «Семьецветик» и снята в рамках соцпроекта «Многодетность — это круто!».



В фильме показаны истории семи воронежских многодетных семей.



«Герои киноленты собственным примером демонстрируют, что гармония в семье дает баланс и в остальных сферах жизни, включая карьеру и достаток», — рассказали авторы.



Проект рассказывает о достоинствах большой семьи, затрагивает проблемы матерей, разрушает стереотипы о многодетности.



Премьера фильма пройдет 15 августа в селе Пески, где проживает семья с 27 детьми.









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