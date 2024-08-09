09.08.2024
Музыканты из пяти стран приедут на XXII Международный фестиваль камерно-оркестровой музыки «Азия — Сибирь — Европа».
Мероприятие пройдет в Красноярске с 3 по 15 сентября, передает администрация края.
Отмечается, что фестиваль станет площадкой масштабного культурного диалога пяти стран: Китая, Италии, Франции, Казахстана и России.
В программу фестиваля вошли мировые, всероссийские и красноярские премьеры. Участие в фестивале примет старейший и один из самых известных китайских коллективов — Харбинский симфонический оркестр.
На фестиваль также приедет итальянский дирижер и композитор Роберто Молинелли, дуэт Людмилы Берлинской и Артура Анселя из Франции.
Закроет фестиваль выступление Интернационального оркестра из сибирских и китайских музыкантов под управлением дирижера Линь Тао.
Фото: Pixabay.com