Музыканты из пяти стран приедут на XXII Международный фестиваль камерно-оркестровой музыки «Азия — Сибирь — Европа».



Мероприятие пройдет в Красноярске с 3 по 15 сентября, передает администрация края.



Отмечается, что фестиваль станет площадкой масштабного культурного диалога пяти стран: Китая, Италии, Франции, Казахстана и России.



В программу фестиваля вошли мировые, всероссийские и красноярские премьеры. Участие в фестивале примет старейший и один из самых известных китайских коллективов — Харбинский симфонический оркестр.



На фестиваль также приедет итальянский дирижер и композитор Роберто Молинелли, дуэт Людмилы Берлинской и Артура Анселя из Франции.





Закроет фестиваль выступление Интернационального оркестра из сибирских и китайских музыкантов под управлением дирижера Линь Тао.









Фото: Pixabay.com