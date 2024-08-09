Продолжается прием заявок на конкурс «Библиотекарь года-2024»

Продолжается прием заявок на участие в XI Всероссийском конкурсе «Библиотекарь года-2024».



Прием заявок осуществляется до 2 сентября, участие в конкурсе могут принять сотрудники общедоступных библиотек России со стажем работы не менее двух лет, передает пресс-служба Минкультуры России.



Кроме того, участвовать в конкурсе могут студенты, учащиеся очно по направлениям «Библиотечно-информационная деятельность» и «Библиотековедение». Заявки от студентов будут приниматься до 24 сентября.



Конкурс в этом году проходит под девизом: «Моя родина там, где моя библиотека». Победителей конкурса выберут в нескольких номинациях: «Библиотекарь года-2024», «Лучший молодой библиотекарь года — 2024», «Библиотека будущего — взгляд молодых», «Мой выбор — библиотека!».



Предусмотрены также поощрительные номинации.



Имена победителей конкурса объявят на Ежегодном совещании руководителей федеральных и центральных библиотек в ноябре 2024 года.



Конкурс «Библиотекарь года» проводится с 2023 года и направлен на сохранение высоких стандартов деятельности библиотечной отрасли, поощрение специалистов, обмен опытом, выявление лидеров, внедрение новаций в библиотечное обслуживание.









Фото: пресс-служба Минкультуры России