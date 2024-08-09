В Выборге открывается кинофестиваль «Окно в Европу»

Фильм Святослава Подгаевского «Подростки. Первая любовь» откроет кинофестиваль «Окно в Европу». Смотр стартует 9 августа.



В конкурсные программы вошли игровые, неигровые, анимационные фильмы — всего более 50 картин.



«Для мастера хоррора, чьи фильмы прокатывались более чем в ста странах мира, „Подростки“ стали дебютом в жанре ностальгической подростковой мелодрамы-мюзикла», — рассказали организаторы смотра.



Главные роли в фильме сыграли Алексей Онежин и Александра Тихонова. В фильме также сыграли Никита Кологривый, Елена Лядова.



Как отметил программный директор фестиваля Андрей Апостолов, почти половина конкурсных фильмов в программе — дебюты, а документальный конкурс — полностью премьерный.



Жюри игрового кино возглавил режиссер Владимир Котт, неигрового — Алексей Федорченко, жюри анимационного конкурса — Светлана Филиппова.









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