В Донецке открылась выставка художника Мелика Агабекяна «Ступени познания»

В Донецком республиканском художественном музее открылась выставка «Ступени познания» художника Мелика Агабекяна.



По словам художника, выставку в Донецке планировалось провести еще два года назад.



«Думал организовать большую многожанровую выставку. Назвал „Ступени познания“, чтобы показать и раннее творчество, и зрелое — как ступени развития художника. Но сейчас в музее не все залы работают, большинство повреждены после прилетов, места для экспонирования мало», — приводит ТАСС слова художника.



Агабекян сообщил, что выставка состоит из трех блоков. Первый из них посвящен Донбассу, второй — родной для автора Армении, третий — работы-воспоминания об Армении и картины с видами Донбасса.



Директор музея Геннадий Полянский на открытии выставки отметил, что учреждение начало очную работу и теперь может показывать выставки, которые планировались 1,5-2 года назад, но не были возможны в связи с активной фазой боевых действий.









Фото: Донецкий республиканский художественный музей