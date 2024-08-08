В Великом Новгороде завершился фестиваль уличных театров

Великий Новгород стал свидетелем яркого завершения III Фестиваля уличных театров «Без кулис», который стартовал 6 июня. Организаторы сообщили, что финальным аккордом фестиваля стало авторское спектакль-шоу «Карусель», представленное «Питерской школой театральной клоунады».





Постановка рассказывает историю карусели, которая кружится среди шумного большого города, окруженного плотно прижатыми домами и спешащими людьми. Актеры-клоуны из театров «Лицедеи», «Семьянюки», «Битком» и клоунского трио «Клавы» открыли зрителям дверь в мир детства. Фестиваль проходил на площадке Уличного театра «Садко» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.





Завершение фестивального дня началось с выступления «Театра, имени Которого Нельзя Называть», который представляет себя как «банда джентльменов удачи от искусства». Артисты показали спектакль «Цирк уехал», в котором отсутствуют слова — все построено на действии, провокации и реакции. Один из артистов приезжает на паровом мобиле и чертит линию между собой и публикой, затем за чертой выполняет комические трюки. В финале он создает статую свободы, одевая ее в подгузник для безопасности.





Еще одной интересной постановкой стал спектакль «Синема», где зрители попадают на съемочную площадку малобюджетного фильма. Зрители наблюдают за закулисной жизнью, организацией рабочего процесса и отношениями актеров вне кадра. Из-за ограниченного бюджета артисты вынуждены исполнять несколько ролей, меняя костюмы и вовлекая зрителей в съемочный процесс.









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