В Русском музее открылась выставка к 200-летию со дня рождения Григория Сороки

В Михайловском (Инженерном) замке стартовала выставка под названием «Талант трагической судьбы», приуроченная к 200-летию со дня рождения Григория Васильевича Сороки. Этот художник, известный как портретист и пейзажист, принадлежал к кругу Алексея Венецианова и жил с 1823 по 1864 год.





Темы тихой жизни российской провинции, светлой грусти и глубокого умиротворения пронизывают полотна мастера, отметили в пресс-службе музея. Сорока, крепостной художник, ушел из жизни рано и трагически.





На выставке представили более 50 работ живописи и графики из коллекций Русского музея, Эрмитажа, Третьяковской галереи и Тверской областной картинной галереи. Основой для первой выставки Сороки за последние 50 лет стали картины из фондов Русского музея и единственный альбом с его графическими набросками. Работы художника соседствуют с произведениями его современников, таких как Алексей Венецианов, Лавр Плахов, Фёдор Славянский, Александр Алексеев и Михаил Эрасси.





Произведения Григория Сороки, яркого представителя русского национального пейзажа, находятся в постоянной экспозиции Русского музея. Он был крепостным у помещиков Милюковых и учился в приходской школе, открытой для крестьянских детей. Важным этапом в его жизни стал 1842 год, когда он начал обучение у Алексея Венецианова.





Имя Сороки и его творчество долгое время оставались в тени. О художнике вновь заговорили лишь в начале XX века, а широкой публике он стал известен благодаря персональной выставке в 1975 году, организованной Русским музеем к 150-летию со дня рождения мастера. Значительный вклад в подготовку этой выставки внесла Кира Михайлова, одна из ведущих научных сотрудников Русского музея и специалист в области русской живописи.









Фото: Предоставлено пресс-службой Русского музея