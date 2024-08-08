Во Владимире представили детскую книгу к 1000-летию Суздаля

В Суздале подведены итоги XVI Всероссийского детского творческого конкурса «Заглянем в историю вместе. Суздаль 1000». В рамках мероприятия представили книгу и мультфильм, посвященные юбилею древнего города. Презентацию новинок провели председатель Заксобрания Владимирской области Ольга Хохлова и председатель оргкомитета конкурса Сергей Иванов.





Конкурс «Заглянем в историю вместе» проходит уже 16 лет. В этом году организаторы предложили участникам исследовать тысячелетнюю историю и современность Суздаля. Законодательное Собрание Владимирской области выступило партнером конкурса.





Около 17 тысяч детей из почти всех регионов страны прислали свои рисунки, которые стали основой для рассказов об истории Суздаля и его интересных фактах. На основе лучших работ команда дизайнеров и аниматоров создала мультфильм «Наш Суздаль» и одноименную книгу. Презентация этих произведений прошла в областной детской библиотеке во Владимире.





Сергей Иванов отметил, что количество участников превзошло все ожидания, что говорит о большом интересе детей и их родителей к истории. Он подчеркнул важность сохранения наследия, переданного предками, и выразил надежду, что конкурс поможет привлечь молодежь к культурным традициям через творчество.









Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва